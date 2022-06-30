عزة البحرة إلى أصالة وميادة الحناوي: عيب!

وخلال حلولها ضيفةً على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية، توجهت إليهما بالقول: عيب خلافكما! معربةً عن حزنها لوصول الأمور بينهما إلى حدّ التجريح الشخصي.ونوّهت البحرة بأنها شخص سموح ينسى الزعل بعد فترة مهما كان كبيرًا. وقالت "عفى الله عمّا سلف" إلى كل الذين قاطعوها بسبب مواقفها، متمنية عودة العلاقات الطيبة معهم.على الصعيد التمثيلي، رأت البحرة أن المسلسلات أصبحت تجارة وليست صناعة. وأكدت في هذا الإطار أنها لا تمانع تصوير جزء ثان أو ثالث إذا كانت المادّة غنيّة وفيها رسائل هادفة ولكن ليس إذا كانت هذه المادة "طق حنك".أمّا المسلسلات العربية المشتركة، فلا تعارضها أبدًا طالما الرسالة الفنية موجودة والإطار الدرامي مبرر.يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع عزة البحرة من خلال هذا الرابط: