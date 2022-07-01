هيفاء بمنتهى الجرأة في أحدث صورها والمتابعين ينهالون عليها بسخرية (صور)

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بجلسة تصوير جديدة وُصفت بأنها الأكثر إثارة منذ مسيرتها الفنية.



وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بفستان أسود مُثير مكشوف عند منطقتي البطن والظهر.





وعلقت هيفاء على الصور: "لسنا مجبرين على تبرير المواقف، فالعين تُكذب نفسها اذا أحبّت.. والأذن تصدّق الغير إذا كَرهت". و اتخذت الفنانة اللبنانية وضعيات مثيرة أثناء التصوير لتُبرز قصة الفستان الجريئة التي تكشف أكثر مما تغطي.وعلقت هيفاء على الصور: "لسنا مجبرين على تبرير المواقف، فالعين تُكذب نفسها اذا أحبّت.. والأذن تصدّق الغير إذا كَرهت".

و جاء تعليقات عدة وأغلبها معترضة و متهكمة وسخر متابعين منها.



نذكر منها: "احنا في شهر فضيل. اتقوا الله"، " ايه ياهيفا هي الفلوس قلت ولا ايه ؟!"،وشبه آخر وضعية هيفاء في الجلوس، بوضعية الجلوس على مقعد المرحاض،وكتب آخر :" الحمام مش من هنا".