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لؤي راغب علامة يرد على منتقديه ويكشف تعرضه للتهديد

فن وثقافة

2022-07-03 | 03:48
لؤي راغب علامة يرد على منتقديه ويكشف تعرضه للتهديد
1,173 مشاهدة

خرج لؤي راغب علامة عن صمته إزاء الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بسبب ظهوره بملابس عصرية ملونة ضمن عرض أزياء PRADA، وعدد من دور الأزياء الأخرى، ووصف الجمهور إطلالته بالأنثوية.

وهاجم لؤي راغب علامة منتقديه بشدة عبر تدوينة له على خاصية ستوري أكد فيها أنه غير مهتم بالتعليقات السلبية التي وجهت له عبر السوشيال ميديا.

وأكد نجل الفنان اللبناني أنه عادة لا يرد على الكلام الخارج لكنه قرر الخروج عن صمته بسبب أن الهجوم استهدف والده أيضاً وهو ما استفزه وقرر بعدها الرد عليهم.

ولفت إلى أن والده رد على المنتقدين بطريقة محترمة وذلك بعد الحديث الذي دار بينهما حول التهديدات والانتقادات التي يواجهها.

وقال نجل راغب علامة: "عادة لا أرد على هذه التعليقات، ولا أرد بهذه الطريقة، لكني قرأت الكثير من الرسائل حول تصريح والدي بشأن التهديدات والكره الذي وصلني جراء ملابسي وإطلالاتي".

وتابع: "لكي أوضح الفكرة، عند حديثي مع والدي في الموضوع، لم أصف الأشخاص الذين يوجهون لي التهديدات والكره بأنهم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشات الهواتف، ولكني قلت أنهم فئران، لكن في الحقيقة والدي كان محترماً جداً في رده عليهم".

وخلال الأيام الماضية تصدر لؤي راغب علامة حديث السوشيال ميديا بسبب مشاركته في عروض أزياء لعدد من الماركات الشهيرة، إلا أن الجمهور انتقد إطلالته ووصفها بأنها تشبه النساء وهو ما دفع راغب علامة للرد عليهم.

وأضاف لؤي راغب علامة: "أنا لم أقصد المستوى المادي عندما وصفتهم بأنهم تحت الأرض بل قصدت الأسوأ، المال يأتي ويذهب، إنما ما قصدته هو الجهل وانعدام الثقة بالنفس والغيرة، وقصدت بالفئران عديمي التفكير على السوشيال ميديا".
ولفت لؤي إلى أنه لم يتأثر بمنتقديه وكلماتهم السلبية والجارحة وما زال يستمتع برفقة أسرته ومحبيه، وعلق قائلاً: "أنا كشخص مثقف وعامل، وحالياً في إجازة، أعيش أجمل حياة وحقاً أضحك رفقة أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث".

ووجه لؤي رسالة للتعليقات التي دافعت عنه ودعمته، مقدماً لهم وعده بمواصلة العمل لبلوغ هدفه، واختتم رسالته قائلاً: "أما للداعمين الذين آمنوا بي ووقفوا إلى جانبي، فأنا أحبكم كثيراً وأقدر كل فرد منكم، والأفضل آتٍ لأني بدأت للتو بما أسعى إلى تحقيق".


وجاء رد لؤي راغب علامة بعد التهديدات التي وصلت له والانتقادات اللاذعة التي طالته وأفراد عائلته وتجاهل الفنان اللبناني الرد على سؤال أحد الصحفيين حول رأيه في الهجوم الذي طاله هو ونجله، خاصة بعد أن ظهر بعدد من الإطلالات ضمن عروض أزياء لعدد من أشهر الماركات العالمية هي برادا وكرستيان لوبوتان.

ورد راغب علامة على الانتقادات الموجهة لابنه لؤي قائلاً: "لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض، ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي احتكرتها الأحزاب في لبنان؟ أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية.. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بابني، فالصحافة العالمية كتبت عنه"

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