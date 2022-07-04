بسبب أمير كرارة.. محمد نجاتي يهدد باعتزال التمثيل والأخر يرد

نشر الفنان محمد نجاتي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو عبر من خلاله عن استيائه الشديد، من منشور لأحد الكتاب، قارن فيه بينه وبين الفنان أمير كرارة، حيث أشار إلى أن الأخير كان يتمنى أن يشارك في مسلسل "محمود المصري" وقدم كل المحاولات الممكنة وغير الممكنة لكنه لم يوفق لذلك، وقدم نجاتي الدور، لافتًا إلى أن الوضع تغير الآن وأصبح كرارة لا يلاحق على العمل على عكس نجاتي".







وأضاف: "بالنسبة للبوست اللي اتقال فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي أنا بمثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة ممكن تكون مش بتاخد بروباجندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقية حياتي لأن عندي التزامات".



واختتم محمد نجاتي حديثه قائلاً: "مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية". وقال نجاتي في الفيديو: "أمير كرارة نجم كبير وهو ما وصلش للي فيه دلوقتي إلا نتيجة تعب وجهد وعرق، وقدر إنه يوصل لحب الناس وقاعدة كبيرة من الجمهور، وعاوز أقول إني ما كانش ليا دخل في ترشيحي لمسلسل محمود المصري، مع محمود عبد العزيز، ترشيحي جاء من خلال مدحت العدل وهو حي يرزق يسأل".وأضاف: "بالنسبة للبوست اللي اتقال فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي أنا بمثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة ممكن تكون مش بتاخد بروباجندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقية حياتي لأن عندي التزامات".واختتم محمد نجاتي حديثه قائلاً: "مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية". و الأخر رد على التصريحات نجاتي: "يا حبيبي إنت نجم كبير وعلى دماغنا كلنا، ربنا يكرمك ويزيدك ويرزقك ويجمعنا مع بعض في عمل واحد وشرف ليا".

