ديانا حداد تحذف جميع صورها من الانستغرام

أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حالة من الجدل بعد أن حذفت جميع الصور من حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وهو ما جعل البعض يعتقد أنها قد تتجه إلى الاعتزال.
وحذفت ديانا حداد صورتها الشخصية من حسابها الشخصي أيضاً، وسط أنباء عن اعتزالها خاصة بعد انتشار صورة لها مؤخراً أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة.
ورغم أن صورة ديانا حداد أمام الكعبة لم تكن جديدة بل تعود إلى عام 2017 إلا أنها فجرت الحديث عن إسلام ديانا حداد وجعل البعض يبحث عن حقيقية ديانتها لتتصدر بعدها الترند، بسبب أن العديد من الجمهور لم يكن يعلم بأنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.
وردت ديانا حداد على الأمر في تعليق قائلة: "جالي ردود فعل كتير وإيجابية أسعدتني كثيرا، ولكن الصورة من 5 سنين كنت بعمل العمرة، وكان معي بنتي الصغيرة، ودلوقتي طولها صار قدي".
ولم تغب ديانا حداد كثيراً قبل أن تقوم مؤخراً بحذف صورها من إنستغرام إذ أطلت قبل أسبوعين بجلسة تصوير لها نشرتها في حسابها، واعتمدت فيها على فستانا مطرزا، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي أكتافها، مع مكياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي.
وجاء ذلك بعد أن طرحت في فبراير الماضي أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب بعنوان سيد ،كما أحيت حفلاً في مارس الماضي بالعراق.