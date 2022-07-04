ديانا حداد تحذف جميع صورها من الانستغرام

أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حالة من الجدل بعد أن حذفت جميع الصور من حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وهو ما جعل البعض يعتقد أنها قد تتجه إلى الاعتزال.



وحذفت ديانا حداد صورتها الشخصية من حسابها الشخصي أيضاً، وسط أنباء عن اعتزالها خاصة بعد انتشار صورة لها مؤخراً أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة.



ورغم أن صورة ديانا حداد أمام الكعبة لم تكن جديدة بل تعود إلى عام 2017 إلا أنها فجرت الحديث عن إسلام ديانا حداد وجعل البعض يبحث عن حقيقية ديانتها لتتصدر بعدها الترند، بسبب أن العديد من الجمهور لم يكن يعلم بأنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.