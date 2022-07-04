زواج ليندسي لوهان من رجل عربي: الأكثر حظًّا بين نساء العالم!

ولا تتوان لوهان لحظة عن التعبير لشماس عن حبّها له. فمنذ حوالي أسبوعين، توجّهت إليه برسالة عبر "انستغرام" لمناسبة عيد مولده قالت له فيها: أنت لست فقط إنسانًا عظيمًا بل إنسانًا لا يصدّق. أنت صديقي المفضّل. شكرا لك على محبتك لي مرة أخرى.أحبك كثيرًا وعيد ميلاد سعيد".ويعمل شماس مساعدا لنائب رئيس مؤسسة Credit Suisse الدولية لإدارة الثروات.وهو متخصص في مجال الهندسة الميكانيكية، وحصل على بكالوريوس بالعلوم المالية من جامعة في الولايات المتحدة.ومنذ إعلان لوهان ارتباطها به، انهالت أسئلة معجبيها حول إذا كانت ستعتنق الإسلام وترتدي الحجاب.و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لها، ظهرت فيها بمناسبات مختلفة، وهي ترتدي الحجاب على رأسها، متسائلين عما إذا كانت هذه الصور جديدة.لكنّه تبيّن أن الصور قديمة للغاية مع الإشارة إلى أنها ارتدت الحجاب مرات عديدة تضامنًا مع بعض القضايا.وأبرز المرات التي ارتدته فيها هي زيار قامت بها في تشرين الأول 2016 إلى اللاجئين السوريين في تركيا.على الصعيد الفني، كشفت شبكة Netflix عن أول صورة من فيلمها الجديد الذى ستقوم ببطولته لوهان، من دون الكشف عن اسمه.ومن المتوقع أن يبصر الفيلم النور في عطلة عيد الميلاد المجيد المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".وتؤدي لوهان دور وريثة فندق مدللة ومخطوبة حديثًا، و تعاني من فقدان الذاكرة بعد حادث تزلج وبالتالي تجد نفسها في رعاية مالك نزل وسيم، وابنته.واشتهرت “لوهان” بأدائها المتألق في فيلم لعبت فيه دور توأمين متطابقين، هو The Parent Trap. المعتبر إعادة إنتاج في 1998 لفيلم حمل في 1961 الاسم نفسه.ومن المعروف عن لوهان أنها غنية إذ تبلغ ثروتها حوالي مليون و500 ألف دولار فقط، بحسب مجلة “فوربس” الاقتصادية الأميركية.