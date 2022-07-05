فيفي عبده مع حسين الجسمي بحفلة الأخير (صورة)

الفنانة فيفي عبده، علقت على صورتها مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، التي التقطتها معه خلال حضورها حفله الغنائي الأخير بالقاهرة، احتفالا بذكرى 30 يونيو.
ونشرت فيفي، صورا وفيديو من الحفل، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "النجم حسين الجسمي.. كان منور مصر في حفلته بفندق الماسة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو".
وأضافت: "كانت حفلة أكتر من رائعة واستمتعت جدا.. تحيا مصر".
وكان حسين الجسمي، أعرب عن سعادته بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة، احتفالا بثورة 30 يونيو، وكتب "الجسمي" عبر حسابه على "إنستغرام": "في مصر كل شىء مميز.. حتى الضحكة تبقى أحلى.. شكرا لحضوركم وتقديركم".
وقدم الجسمي بالحفل، باقة من أغانيه منها "الساعة 6" و"بحبك وحشتيني" و"أما براوة" و"لقيت الطبطبة"، وغيرها من الأغاني.