فيفي عبده مع حسين الجسمي بحفلة الأخير (صورة)

ونشرت فيفي، صورا وفيديو من الحفل، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "النجم حسين الجسمي.. كان منور مصر في حفلته بفندق الماسة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو".وأضافت: "كانت حفلة أكتر من رائعة واستمتعت جدا.. تحيا مصر".وكان حسين الجسمي، أعرب عن سعادته بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة، احتفالا بثورة 30 يونيو، وكتب "الجسمي" عبر حسابه على "إنستغرام": "في مصر كل شىء مميز.. حتى الضحكة تبقى أحلى.. شكرا لحضوركم وتقديركم".وقدم الجسمي بالحفل، باقة من أغانيه منها "الساعة 6" و"بحبك وحشتيني" و"أما براوة" و"لقيت الطبطبة"، وغيرها من الأغاني.