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هل يرتبط مدون الفيديو جهاد بفتاة عربية؟ وماذا عن موت صديقه؟

فن وثقافة

2022-07-05 | 09:24
هل يرتبط مدون الفيديو جهاد بفتاة عربية؟ وماذا عن موت صديقه؟
المصدر:
السومرية
460 مشاهدة

كشف مدون الفيديو التركي جهاد أنّ موت صديقه المقرّب غيّر نظرته إلى الحياة وجعله لا يحزن على أي شيء.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج Celebrity  مع الزميل إيهاب العطية، ردّ على حملة التنمر عليه على خلفية استكمال نشره الفيديوهات بعد موت صديقه بالقول إن لا أحد يعرف ما يوجد في قلبه.
وأشار إلى أنه  كان على تواصل مع صديقه قبل ساعات من دخوله العناية المركزة التي خرج منها ميتًا، معلنًا أنه دفنه بيده.

وخلال الحلقة، تحدّى مقدم البرنامج جهاد باختبار لغات إذ توجّه إليه بكلمات تركية طالبًا منه ترجمتها إلى العربية، ليعود ويخضع بنفسه للاختبار ذاته.

وفي السياق نفسه، فاجأ جهاد المشاهدين باقتحامه المطبخ وتحضيره أكلة عثمانية قديمة جدًّا، شارحًا لهم الخطوات اللازمة.

أمّا على الصعيد الشخصي، فأعلن مدوّن الفيديو الشهير أن هدفه في الحياة هو مساعدة أهله ومساعدة الفقراء.

وخصّ البرنامج بمعلومة طرحه علامة بنّ خاصّة به في الأسواق قريبًا.
وفي الشق العاطفي، أكّد جهاد لا مانع لديه من الزواج بفتاة عربية، فالجنسية لا تهمّ، لأن الأساس هو الحبّ.
واعترف أنه أحبّ مرّة واحدة في حياته ولم تكن الفتاة عربية، لكنّه رفض الفصح عن جنسيتها، متأسفًا لأن العلاقة انتهت بصدمة.
وعن إمكانية معارضة أهله، أخبر جهاد أنه سأل والدته ذات مرة عن الموضوع فأعربت عن ثقتها باختياره أيًّا كانت الفتاة.
ونوّه في هذا الإطار بأن الزواج التقليدي غير موجود في تركيا فالزواج يحصل عن حبّ في غالبية الحالات، مؤكّدًا للمشاهدين أن ما يرونه في المسلسلات التركية حقيقي وواقعي.

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity  مع الفلوكر أو مدوّن الفيديو جهاد على الرابط التالي:
https://www.alsumaria.tv/watch/20135/

يذكر أن البرنامج يُعرض كلّ يوم اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.

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