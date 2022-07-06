لأول مرة منذ 13 عاماً.. كاظم الساهر يغني في مصر

تفاعل جمهور المطرب العراقي، كاظم الساهر، مع إعلان إحدى المؤسسات المصرية عن حضوره إلى مصر لإحياء حفل جماهيري بمنطقة الساحل الشمالي في شهر أغسطس المقبل.



ويشكل الحفل الظهور الأول للساهر في مصر، منذ آخر حفل أحياه قبل 13 عاماً، وبالتحديد ضمن "ليالي التلفزيون" في صيف عام 2009 بالعاصمة المصرية القاهرة.