التشابة الكبير بين خطيب الأميرة إيمان و زوج الفنانة رحمة رياض (صورة)

وشاركت ملكة الأردن رانيا العبدالله صورة لابنتها إيمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق: "الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".وبدأت التكهنات حول أصول العريس بسبب اسمه الغربي، فمنهم من رأى أن جذوره إيطالية وآخرون أشاروا إلى أنه يوناني أو ربما إسباني نظرًا لملامحه.من جهة أخرى، شبهه الكثيرون بالفنان العراقي ألكساندر علوم، زوج الفنانة العراقية رحمة رياض، فكلاهما يتمتعان ببشرة سمراء جذابة، ولحية كثيفة مرتبة، وابتسامة لطيفة، إلَّا أن أوجه الاختلاف- كما يراه البعض- العيون الملونة وتقاسيم الوجه.