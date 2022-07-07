جدل بعد إلغاء شريف منير متابعته لابنته على إنستغرام

أحدث نبأ إلغاء شريف منير متابعته لحساب ابنته أسما على إنستغرام جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر الفنان المصري إلى الرد عبر منشور في حسابه الرسمي بانستجرام.
ونشر شريف صورة تجمعه بابنته وعلق عليها قائلا: "أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك.. ما يعرفوش إنك قاعده جوه قلبي".
وتصدر اسم الفنان المصري وابنته أسما، التريند، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر عبر إنستجرام وتردد وجود خلاف بينهما، فيما التزم الفنان شريف منير وابنته الصمت.
وكان آخر ما كتبة الفنان شريف منير عبر حسابه في إنستغرام هو دعم للفنان محمد نجاتي بعد إعلان نيته، الاعتزال.