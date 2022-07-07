جدل بعد إلغاء شريف منير متابعته لابنته على إنستغرام

ونشر شريف صورة تجمعه بابنته وعلق عليها قائلا: "أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك.. ما يعرفوش إنك قاعده جوه قلبي".وتصدر اسم الفنان المصري وابنته أسما، التريند، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر عبر إنستجرام وتردد وجود خلاف بينهما، فيما التزم الفنان شريف منير وابنته الصمت.وكان آخر ما كتبة الفنان شريف منير عبر حسابه في إنستغرام هو دعم للفنان محمد نجاتي بعد إعلان نيته، الاعتزال.