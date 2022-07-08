آمال ماهر تتفاعل في وقفة عرفات (صورة)

تفاعلت المطربة المصرية آمال ماهر مع جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضرعة بالدعاء إلى الله في يوم عرفة.
وكتبت آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، الجمعة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
وأثارت آمال ماهر قبل أيام جدلًا في مصر وشائعات حول اختفائها وتعرضها لمكروه، وهو ما نفته المطربة بظهورها في مقطع فيديو الأربعاء 29 يونيو الماضي.
وقالت آمال ماهر في فيديو مسجل: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليّا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليّا".