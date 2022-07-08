آمال ماهر تتفاعل في وقفة عرفات (صورة)

تفاعلت المطربة المصرية آمال ماهر مع جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضرعة بالدعاء إلى الله في يوم عرفة.



وكتبت آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، الجمعة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".