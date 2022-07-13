ديانا حداد بأول ظهور بعد حذف كل صورها (فيديو)

وقالت ديانا حداد خلال تسجيل عبر برنامج Et بالعربي، إنها تتمتع بصحة جيدة ولن تعتزل الفن كما خمن البعض، معلقةً: "أخذت فرصة لنفسي وابتعدت شوية عن السوشيال ميديا، وخلال هذه الفترة لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والميديا والجمهور الغالي".وتابعت حداد: "قد إيه خافوا عليا.. أنا بشكرهم على محبتهم الكبيرة وكل اللي سألوا عني، وعايزة آكد إني بخير الحمد لله وأفضل من قبل كده بكتير، وأنا ما اعتزلت الفن وموجودة بمرحلة جديدة من حياتي وهي مرحلة كلها سلام وهدوء وبشتغل على حاجات جديدة ورؤية جديدة وكتير متشوقة إني أقدم ليكم كل جديد.. بحبكم كتير".يذكر أن النجمة اللبنانية ديانا حداد فرضت حالة من الغموض حول مستقبلها الفني، بعدما قامت بحذف كل صورها من حسابها بموقع إنستغرام، بما فيها صورة البروفايل الشخصي، عقب أيام قليلة من الجدل حول صورتها بالحجاب التي تم تداولها مع قصة إعلان إسلامها، ما دفع البعض لتوقع قرب إعلان ديانا اعتزالها العمل الفني.