نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51

ونشرت الفنانة نوال الزغبي عدة فيديوهات وصور على حساباتها بمواقع التواصل، كشفت بها عن احتفالاتها الصاخبة والمميزة بعيد ميلادها الـ 51، وظهرت في اللقطات التي نشرتها وهي تغني وترقص برفقة أصدقائها وعلى رأسهم الفنانة ماغي بو غصن، ووجهت نوال الزغبي لها الشكر على احتفالها المميز بها وقالت في تعليق لها على انستقرام: "شكرًا يا رفاق على الاحتفال الجميل، أحبكم جميعًا، وشكرًا ماغي بو غصن على جعل عيد ميلادي مميزًا".وخطفت الفنانة نوال الزغبي الأنظار بحفل عيد ميلادها، وظهرت وهي تحتفل أمام قالب حلوى كبير ومميز، وغنت ورقصت برفقة عدد من أصدقائها ومنهم المنتج جمال سنان، وأشاد الجمهور بعلاقتها المميزة بصديقتها مع ماغي بو غصن، والتي تحرص كل عام على الاحتفال بعيد ميلاد نوال الزغبي بطريقة مميزة، حيث انتظرت هذا العام عودة نوال من رحلتها بأمريكا من أجل إقامة حفل عيد ميلاد مميز لها.ووجهت ماغي بو غصن عدة رسائل إلى نوال الزغبي احتفالاً بعيد ميلادها، وقالت: "بحبك.. عيد ميلاد سعيد ومتأخر لصديقتي الجميلة نوال الزغبي"، ونشرت عدة لقطات من الحفل وعلقت عليها أيضاً: "العمر كلو ترافقك السعادة والنجومية يلي بتلبقلك.. اختي وصديقتي والحب كله.. حياتي النونا".واستغلت الفنانة نوال الزغبي عيد ميلادها مؤخراً للإعلان عن مفاجأة جديدة لها للجمهور، وكشفت عن أولى مفاجآتها الغنائية في موسم صيف 2022، بأغنية جديدة بعنوان "حفلة"، والتي انتهت من تصويرها كفيديو كليب مؤخراً.