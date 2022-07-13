سيرين عبد النور تفجر مفاجأة عن "للموت"... وتحسم جدل خلافها مع نادين نجيم!

خلال حلولها ضيفةً على أحد البرامج المصورة، اعادت الفنانة عبد النور فتح دفاتر خلافها مع زميلتها.وردًّا على سؤال، عزت عبد النور سبب عدم تحسن العلاقة بينها وبين الاخيرة الى ان الصداقة و الزمالة لا يمكن ان تتحقق من قبل طرف واحد.وأكّدت انه من ناحيتها لا توجد مشكلة مع اي انسان خاصة اذا كان من زملائها، مشدّدة على أنها تحترم عملهم ولا علاقة لها بحياتهم رغم أن تسمع عن نفسها قصص مؤذية كثيرًا على حدّ تعبيرها.وأشارت إلى أن همّها الوحيد عائلتها وزوجها وتقديم أعمال تحبها الناس بغض النظر إذا حصلت على جائزة عنها أو لا.ولفتت إلى أنها لم تشتر أي "ترند" أو جائزة خلال مسيرتها.وخلال اللقاء، كشفت عبد النور مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "للموت" الذي عرض في رمضان.فأعلنت أن دور (سحر) الذي قدّمته ماغي بوغصن كان لها، وهي من قدم العمل للمنتج جمال سنان، لافتة إلى أنها أطلقت عليها هذا الاسم بنفسها بعدما كان اسم الشخصية تدعى "لمى".وأعربت عن اندهاشها بأن الدور ذهب لممثلين آخرين في المسلسل الذي كان اسمه الجوزاء لكنها قالت: كل شيء نصيب.في سياق منفصل، باركت عبد النور لزميلتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على نجاح أغنيتها "صح صح" في تغريدة عبر "تويتر" قائلة:"مبروك حبيبي الله يحميلك هالنجاح يللي هو بحد ذاته طاقة ايجابية لكل محبينك".لترد عليها نانسي فورا: "شكرا جزيلا لك عزيزتي سيرين.. كل الحب لك".