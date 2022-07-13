ديما أصلان تبكي على الهواء بسبب مرض أهلها... ولهذا السبب لا تكشف هوية زوجها!

اعترفت مصمّمة الأزياء التركية ديما أصلان بأنها تحبّ والديها بأنانية، وأنها تحبّ أن تقدّم إليهما هي فقط كل ما يحتاجان إليه رغم أن لديه أشقاء.

وخلال حلولها ضيفةً على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية، لم تستطع حبس دموعها أثناء حديثها عن مرضهما منذ ثلاث سنوات، كاشفة أنهما يعيشان معها حتى قبل ذلك وأنها تتفقد ليلًا إذا لا يزالان يتنفسان وعلى قيد الحياة.

ولفتت إلى أنها تسعى جاهدة للتوفيق بين عملتها وعائلتها وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمّا عن سبب عدم نشرها صورًا لزوجها على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنها تفضّل أن تحافظ على خصوصيته فضلًا عن أنه لا يحبّ التصوير ويفضل العيش ببساطة. لكنّها شوّقت المتابعين إلى احتمالية الظهور معه في أي لحظة.



ونوّهت بحبّها إلى اللهجة الشامية التي تعشقها، مشيرةً إلى الخبرة الكثيرة التي اكتسبتها في سوريا حيث ترعرعت قبل الانتقال إلى اسطنبول والاستقرار فيها وفتح شركتها وأخيها لتصميم فساتين سهرة بأسعار معقولة جدًّا. على الصعيد المهني، أكّدت أصلان أن تصميم الأزياء هو مهنة عائلية.ونوّهت بحبّها إلى اللهجة الشامية التي تعشقها، مشيرةً إلى الخبرة الكثيرة التي اكتسبتها في سوريا حيث ترعرعت قبل الانتقال إلى اسطنبول والاستقرار فيها وفتح شركتها وأخيها لتصميم فساتين سهرة بأسعار معقولة جدًّا.