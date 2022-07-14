صديقات طفولتها.. ياسمين عبد العزيز تقضي فترة نقاهتها (صور)

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في الفترة الأخيرة عدة صور لها على حسابها بانستقرام، كشفت بها عن طريقتها المميزة في قضاء فترة النقاهة، والتي فضلت أن تقضيها مع أصدقائها سواء في الوسط الفني أو خارجه، وخطفت الأنظار بنشاطها الاجتماعي المميز في الفترة الأخيرة، وبظهورها المميز على مواقع التواصل، ومن بينها صورتها في عيد الأضحى حيث أطلت على جمهورها بالحجاب أثناء احتفالها بالعيد في الساحل الشمالي.وواصلت الفنانة ياسمين مشاركة الجمهور أبرز لحظاتها الإجتماعية بعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة، ونشرت صورة جديدة لها مع الفنانة منى زكي أمام الشاطئ، وخطفتا الأنظار بظهورهما الجديد معاً، ولاقت صورتهما تفاعل كبير من الجمهور والذين أشادوا بقوة علاقة صداقتهما، واستمرارها لسنوات طويلة، حيث تعتبر من أشهر علاقات الصداقة في الوسط الفني، وطمأنت ياسمين عبد العزيز الجمهور مجدداً على حالتها الصحية بظهورها الأخير.وشاركت الفنانة ياسمين الجمهور مؤخراً، أول صورة لها في القاهرة بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وعادت للظهور على حسابها بانستقرام، ونشرت صور لها برفقة صديقات طفولتها في منزلها، ولاقت صورتها تفاعل كبير من الجمهور، بعد الإطمئنان عليها خاصة أنه أول ظهور بعد عودتها من سويسرا بعد رحلة علاجها الخارجية الأخيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية مؤخراً.واسترجعت ياسمين عبد العزيز ذكرياتها مع صديقاتها، ونشرت صورة لها مع صديقاتها من مرحلة مراهقتها، وأرفقت معها صورتها الحديثة معهن، وهو ما لاقى اهتمام كبير من الجمهور، وتلقت الإعجاب بسبب حفاظها على صداقتها معهن بعد كل تلك السنوات، ويبدو أن ياسمين عبد العزيز تستمتع بوقتها مع أصدقائها في فترة النقاهة بعد العودة من رحلة علاجها في سويسرا مؤخراً.