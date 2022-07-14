سيف نبيل يعلق على سـرقة اغنية شيرين عبد الوهاب (فيديو)

أحيا الفنان العراقي سيف نبيل حفلا بمناسبة عيد الاضحى المبارك، في لبنان حيث قدم اجمل اغنياته على المسرح وأشعل الاجواء.







وطرح الفنان سيف نبيل خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على " يوتيوب" ، أغنيته الجديدة المصورة بطريقة الفيديو كليب " أحبك دومي" . عبر سيف نبيل،عن سعادته بوجوده في لبنان، كما علق لاول مرة على اتهامه بسرقة اغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.وطرح الفنان سيف نبيل خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على " يوتيوب" ، أغنيته الجديدة المصورة بطريقة الفيديو كليب " أحبك دومي" .