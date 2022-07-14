سيف نبيل يعلق على سـرقة اغنية شيرين عبد الوهاب (فيديو)

أحيا الفنان العراقي سيف نبيل حفلا بمناسبة عيد الاضحى المبارك، في لبنان حيث قدم اجمل اغنياته على المسرح وأشعل الاجواء.
عبر سيف نبيل،عن سعادته بوجوده في لبنان، كما علق لاول مرة على اتهامه بسرقة اغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
وطرح الفنان سيف نبيل خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على " يوتيوب" ، أغنيته الجديدة المصورة بطريقة الفيديو كليب " أحبك دومي" .
"أحبك دومي" تشهد أولى تجارب سيف نبيل الإخراجية، وهى أيضاً من كلماته و ألحانه، كما جاءت مشاهد الكليب مبهجة للغاية، حيث ظهر سيف نبيل ضمن عروض استعراضية راقصة، وقام بالغناء باللغتين العربية والأنجليزية.