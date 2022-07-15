جدل حول فيلم تامر حسني الجديد... 9 مليون دولار بـ4 أيام؟

جدل كبير خلقه فيلم "بحبك" للممثل والمطرب المصري تامر حسني بسبب الإيرادات التي حقّقها.





هذه أجبرت النجم المصري على الخروج عن صمته ونشر جدول الإيرادات. فأوضح في منشور على حسابه الرسمي على الانستغرام التالي:

"توضيح لمن اختلط عليهم امر ايرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداوله.. واجب علينا التوضيح ….

فيلم بحبك و افلام الفنان تامرحسني بشكل عام يتم بيعها و عرضها في جميع بلاد الوطن العربي و امريكا و كندا كما مذكور امامكم بالتفصيل و ذادت اكثر مع فيلم بحبك ، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني بالإيراد الدولي ….

فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط

و الحمدلله اليوم في رابع ايام العيد وصل ايراد فيلم بحبك داخل مصر الى ١٩ مليون جنيه و نصف

و الإيراد الدولي ١٥٤ مليون جنيه

بمجموع ١٧٣ مليون و نصف حتى الآن

و مازال الفيلم في بداياته و يعد هذا الإيراد اعلى إيراد حققه الفنان تامرحسني في مسيرته الفنيه في الايام الأولى للفيلم …..

لكم منا جزيل الشكر". تداولت بعض المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن الفيلم حقّق لحسني حوالي 9 مليون دولار أميركي بعد 4 أيام فقط من عرضه في دور السينما.هذه أجبرت النجم المصري على الخروج عن صمته ونشر جدول الإيرادات. فأوضح في منشور على حسابه الرسمي على الانستغرام التالي:"توضيح لمن اختلط عليهم امر ايرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداوله.. واجب علينا التوضيح ….فيلم بحبك و افلام الفنان تامرحسني بشكل عام يتم بيعها و عرضها في جميع بلاد الوطن العربي و امريكا و كندا كما مذكور امامكم بالتفصيل و ذادت اكثر مع فيلم بحبك ، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني بالإيراد الدولي ….فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقطو الحمدلله اليوم في رابع ايام العيد وصل ايراد فيلم بحبك داخل مصر الى ١٩ مليون جنيه و نصفو الإيراد الدولي ١٥٤ مليون جنيهبمجموع ١٧٣ مليون و نصف حتى الآنو مازال الفيلم في بداياته و يعد هذا الإيراد اعلى إيراد حققه الفنان تامرحسني في مسيرته الفنيه في الايام الأولى للفيلم …..لكم منا جزيل الشكر".

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم من بطولة، كتابة وإخراج حسني الذي نوّه في تصريحات صحافية بأنه بذل مجهودا كبيرا للغاية لإظهار العمل بهذا الشكل؛ خاصة أنه أولى تجاربه الإخراجية.

ويشارك في الفيلم كلّ من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى

وتدور الأحداث حول رجل يتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



وفي سياق متّصل، طرح حسني أغنية أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "حبيتها يا ناس" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهي إحدى أغنيات العمل التي طرحها قبلها، وهي "هدلعني"، و"وانت بعيد".

