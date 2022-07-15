المهن الموسيقية تضع شرطا للموافقة على اقامة حفل محمد رمضان بمصر

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية قوله ان "محمد رمضان يحق له إحياء الحفل، بشرط عدم خلع ملابسه، وهو الأمر الذي تعهد لنا به عليه وبناء على ذلك سيحيي الحفل".وكان الفنان محمد رمضان أحيا أول من أمس حفلا غنائيا ضخما بتركيا رفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددا من الرقصات الاستعراضية والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.وخاطبت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، نقابة الموسيقيين قبل إجازة عيد الأضحى، ‏من أجل الموافقة على حصول رمضان، على تصريح بالغناء لمدة يوم واحد فقط، عند إحياء أي حفل، وبعد ‏انتهاء الحفل، إذا أراد إحياء حفل آخر ترسل نقابة الممثلين، خطابا جديدا للموسيقيين، ويتم إصدار تصريح ‏يومي جديد.‏يذكر أن محمد رمضان كان يحق له الغناء دون حاجة لعضوية نقابة الموسيقيين، وذلك تنفيذا لبروتوكول النقابات الفنية الثلاث، القائم على عمل أي عضو فى النقابات الأخرى بدون تصريح.