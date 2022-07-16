محمد منير ينهار ويبكي خلال حفله بالأسكندرية (فيديو)

أحيا الفنان المصري محمد منير، حفلًا غنائيًا في محافظة الإسكندرية المصرية، حضرته حشود بعشرات الآلاف.



ويعد هذا الظهور الأول للفنان المصري، بعد تداول شائعة وفاته منذ 5 أيام،على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما يعد الحفل،الأول للفنان الملقب بـ"الكينج"أمام جمهور محافظة الإسكندرية بعد انقطاع دام لقرابة 10 سنوات عن المحافظة الساحلية.

وبدأ "منير" الحفل وهو واقف على قدميه، واستقبل الجمهور الذي ملأ الساحة كاملة، لكنه اضطر بعد ذلك لاستكمال الحفل من على كرسي بسبب حالته الصحية مؤخرًا.



وخلال الحفل، دخل الفنان المصري وهو على المسرح في نوبة بكاء، خلال ترديده كلمات أغنية ”أنا بعشق البحر“، حيث بدا متأثرًا بشكل كبير، ليتوقف بعدها عن الغناء، وحاول مساعدوه تهدئته.

وكان منير قد أعرب عن حزنه في بداية الحفلة عن رحيل صديقه ورفيق رحلته الفنية، الموسيقار رومان بونكا، وهو فنان ألماني عشق الموسيقى العربية، وعمل مع منير في التلحين والتوزيع منذ ألبومه الأول "في وسط الدايرة" الذي صدر عام 1978، كما كان عازفا للعود في فرقته.