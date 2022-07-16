بفيديو غامض.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام

واعتبر البعض أن هذه الخطوة بمثابة إعلان غير مباشر عن اعتزالها، لتنفي ديانا ذلك و أكدت فيه أن هذه الخطوة مجرد فرصة لنفسها واستراحة من السوشال ميديا.ويبدو أن فترة ابتعدها عن مواقع التواصل الاجتماعي انتهت، حيث فاجأت ديانا متابعيها بمشاركة أول منشور لها على انستقرام، حيث نشرت مقطع فيديو غامض وصامت بالأبيض والأسود، مدته 4 ثوانٍ، حصد تفاعلاً كبيراً من محبيها الذين عبروا عن سعادتهم لعودتها.وعلى ارغم من أن ديانا لم تكشف أي تفاصيل تتعلق بهذا الفيديو، إلا أن البعض توقع أن يكون مقطعاً من فيديو كليب جديد تستعد إلى إطلاقه خاصة وأنها تظهر فيه بشكل خافت وكانها ترتدي فستان سهرة.