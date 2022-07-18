أخيرًا... زواج جنيفر لوبيز وبن أفليك!

بعد ثلاثة أشهر على خطبتهما الثانية، تزوّج الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك.
وفي التفاصيل، حصل الثنائي يوم السبت على رخصة زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا من دون إقامة حفل زفاف أو حتى إعلان رسمي.
لكنّ لوبيز شاركت متابعيها على موقع انستغرام صورة لها وهي مستلقية على السرير من دون مساحيق تجميل، ظهرت فيها خاتم زواجها.
ويأتي هذا الخبر قبل أن تحتفل مغنية البوب المولودة في برونكس بيوم ميلادها الثالث والخمسين.
وتجدر الإشارة إلى أن علاقة لوبيز افليك بدأت في تموز ٢٠٠٢ أثناء تصويرهما فيلم معًا.
وعرض الممثل الشهير الزواج على لوبيز في تشرين الثاني وحدّدا موعد الزواج في أيلول ٢٠٠٣ ليلغياه قبل أيام قليلة ويعلنا انفصالهما رسميًا في كانون الثاني ٢٠٠٤.
لكنّ شرارة الحبّ عادت واشتعلت بينهما بعد 19 عامًا بعد أسابيع من انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز بعد علاقة دامت أربعة أعوام. مع الإشارة إلى أنها سبق وتزوجت ثلاث مرات، ولديها توأمان شقيقان يبلغان من العمر 14 عاماً من زواجها الثالث من "مارك أنتوني".
من جهته، هذا الزواج الثاني لإفليك الذي لديه ثلاثة أطفال من زواجه من جينيفر غارنر، الذي انتهى في عام 2018 بعد عقد من الزمن.