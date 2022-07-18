هنادي الكندري تستقبل مولودها "نوح"

احتفلت الممثلة الكويتية هنادي الكندري بولادة طفلها الثالث "نوح" من زوجها محمد الحداد، وأعلنت عن أنها رزقت بطفل كما استعرضت الجناح الخاص الذي تستقبل فيه المهنئين وذلك على صفحتها على انستقرام.







وانهالت التبريكات والتهاني على هنادي بمناسبة وضعها طفلها "نوح"، وعلقت هدى حسين وكتبت: "ألف ألف مبروك ويتربى بعزكم".



وهنأتها هبة الدوري التي حلّت مكان هنادي في مسرحية "زيتورا" خلال عروض عيد الأضحى المبارك بسبب قرب ولادتها، وكتبت: "ألف مبروك حبيبتي والحمدالله على سلامتج أحبج". وشاركت هنادي فيديو كتبت عليه "الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقني الله بمولود "نوح".. اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".وانهالت التبريكات والتهاني على هنادي بمناسبة وضعها طفلها "نوح"، وعلقت هدى حسين وكتبت: "ألف ألف مبروك ويتربى بعزكم".وهنأتها هبة الدوري التي حلّت مكان هنادي في مسرحية "زيتورا" خلال عروض عيد الأضحى المبارك بسبب قرب ولادتها، وكتبت: "ألف مبروك حبيبتي والحمدالله على سلامتج أحبج".

واستعرضت هنادي الكندري زينة منزلها والجناح الخاص الذي تستقبل فيه الضيوف لتهنئتها بمولودها الجديد، كما عرضت الهدايا التذكارية التي ستقدمها لضيوفها وعلقت على الفيديو الذي شاركته "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لي ولوالده واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.. بيبي نوح يا روح روحي".