حامد الغرباوي تمنّى التعامل مع القيصر... وماذا كشف عن حسين الجسمي؟

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية، أكّد أن ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي وقريب من محبيه.

ورأى أن مقياس الظهور الإعلامي ليس الإطلالة في البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أنه قدّم أعمالاً كثيرة في الفترة الماضية لكنها لا تأخذ كلها حقها في الإضاءة الإعلامية.

وأوضح أن قلة إطلالاته التلفزيونية مردّها إلى أنه غير متواجد في العراق، لافتًا إلى أنه كان مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة وانتقل إلى تركيا قبل سنة ونصف.

وعلى الصعيد الفني، نوّه الغرباوي بأنه تعامل مع معظم الفنانين العراقيين باستثناء كاظم الساهر، متمنيًّا التعامل معه قريبًا خصوصًا أنه من محبيه كما التعامل مع الفنان فضل شاكر.

وكشف أن علاقة صداقة تجمعه بالفنان الإماراتي حسين الجسمي وأن الأخير أُعجب مرات عديدة بقصائد من كتابته، لكنّ التعاون الفني لم يصل إلى مرحلة التنفيذ.

وخلال الحلقة، ألقى الغرباوي قصيدة من قصائده تحمل عنوان "خلوني آخذ نفس".

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع الشاعر الغنائي حامد الغرباوي على الرابط التالي:

https://www.alsumaria.tv/watch/20197/

يذكر أن البرنامج يُعرض كلّ يوم اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.

لمزيد من الحلقات:

https://www.alsumaria.tv/program/763/celebrity