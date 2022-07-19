فستان عرس جنيفر لوبيز يحمل توقيع مصمم عربي

تصدّر خبر زواج الثنائي الشهير جنيفر لوبيز محركات البحث خلال اليومين الماضيين وخصوصًا بشأن إطلالتها.





واللافت أن الثاني أقرب لموضة الثمانينات من القرن الماضي وقد تحدثت جينيفر بالفعل عن هذه الإطلالة وقالت :" امتلك هذا الفستان بالفعل منذ عدة سنوات وكنت حريصة على الحفاظ عليه وقررت ان ارتديه في هذا اليوم ".

وكشف موقع الديلي ميل عن سعر الفستان والمفاجأة أنه يبلغ 262 دولار. حمل فستان زفاف لوبيز توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وارتدت لوبيز فستانين تميّز الأوّل ببساطته فيما كان الثاني عاري الكتفين ومن قماش الدانتيل.واللافت أن الثاني أقرب لموضة الثمانينات من القرن الماضي وقد تحدثت جينيفر بالفعل عن هذه الإطلالة وقالت :" امتلك هذا الفستان بالفعل منذ عدة سنوات وكنت حريصة على الحفاظ عليه وقررت ان ارتديه في هذا اليوم ".وكشف موقع الديلي ميل عن سعر الفستان والمفاجأة أنه يبلغ 262 دولار.



وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتدي لوبيز من تصاميم مراد، فسبق وارتدت أكثر من 20 تصميمًا من توقيع، آخرها في فيلم "ماري مي". وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتدي لوبيز من تصاميم مراد، فسبق وارتدت أكثر من 20 تصميمًا من توقيع، آخرها في فيلم "ماري مي".

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يذكر أن الثنائي حصل يوم السبت على رخصة زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا من دون إقامة حفل زفاف.

وأعلنت لوبيز الخبر بنفسها على موقعها الخاص في رسالة توجّهت بها إلى الجمهور: "...مع أفضل الشهود الذين يمكن أن نتخيّلهم على الإطلاق، فستان من فيلم قديم وسترة من خزانة بن، قرأنا عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة، وأعطينا بعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقيّة حياتنا". يذكر أن الثنائي حصل يوم السبت على رخصة زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا من دون إقامة حفل زفاف.وأعلنت لوبيز الخبر بنفسها على موقعها الخاص في رسالة توجّهت بها إلى الجمهور: "...مع أفضل الشهود الذين يمكن أن نتخيّلهم على الإطلاق، فستان من فيلم قديم وسترة من خزانة بن، قرأنا عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة، وأعطينا بعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقيّة حياتنا".

هذا وشاركت متابعيها على موقع انستغرام صورة لها وهي مستلقية على السرير من دون مساحيق تجميل، ظهرت فيها خاتم زواجها.