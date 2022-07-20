شيرين عبد الوهاب تثير جدلاً كبيراً بتصريحاتها "الصادمة"

وروت شيرين عدة وقائع صادمة عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، ووجهت إليه عدة اتهامات خلال تصريحاتها وعلى رأسها اتهامها له بضربها وسحلها وتعنيفها، وقالت إنها تعرضت للإهانة المتكررة منه، واتهمته بتهديدها مع بناتها بالسلاح، وهو ما جعلها تحرر محضر عدم تعرض ضده في الفترة الأخيرة، وقالت إن بناتها عشن فترة صعبة أثناء زواجها من حسام حبيب لدرجة أنه كان يجعلها تكره بناتها.وقالت عبد الوهاب في تصريحاتها إن حسام حبيب سرق سيارتها، ويطالبها بالحصول على نسبة من أعمالها الأخيرة، وقالت إنها كانت تعيش في سجن معه لمدة 4 سنوات، وعاشت معه في علاقة سامة، وجعلها تخسر جميع من حولها وخسرت شقيقها ووالدتها وبناتها وجمهورها والعاملين معها، وذلك بسبب شعوره الدائم بوجود مؤامرة من الجميع ضده، وهو الأمر الذي كانت تصدقه، واتهمت شيرين حسام حبيب أيضاً بدفعها لحلق شعرها وإيذاء نفسها.واتهمت شيرين عبد الوهاب حسام حبيب أيضاً باستغلالها مادياً ومحاولة إيقاف مسيرتها ونجاحها، وقالت إنها كانت تشتري له الأغاني وتساعد أسرته مادياً ولكنه كان يعطل عملها ويماطل في عمله أيضاً، وتسببت تصريحات شيرين في غضب أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، واتهمتها الأسرة بالتنمر منه بعد ذكرها له في تصريحاتها ضد حسام حبيب.