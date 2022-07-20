ياسمين صبري توجه رسالة غامضة (صورة)

ولكن ما أثار الجدل هو محتوى المقطع الذي نشرته، عبر خاصية ستوري على حسابها على "إنستغرام"، والذي بدا وكأنها تُوَجّه رسالة ما إلى شخص غامض، وقد جاء في مقطع الرواية: "أتدري؟ إنّك لا تصلح لأن تكون تلميذاً لي، فأنت تخاف. خوفاً شديداً، وتهتم كثيرا بما يعتقده الآخرون. لكن، أتعرف لماذا؟ لأنك ترغب في الحصول على استحسان الآخرين، فإنك لن تنجو من نقدهم على الرغم من الجهد الكبير الذي تبذله".وأضاف مقطع الرواية والرسالة التي توجهها لشخص غامض لتقول ياسمين: "أدركت أنّ فُرصتي في مُرافَقته بدأت تتلاشى، فاندفعت إلى الدفاع عن نفسي: من أين لي أن أعرف أنّك لن تطرح ذلك السؤال عن الهدف؟ فالخمر محرمة تحريماً تاماً في الإسلام. ظننتك تختبرني. قال شمس: لكن هذا يعني تضليل الرب. فالحكم على ورع الآخرين وقياسه ليسا من مسؤوليتنا".ظهرت ياسمين صبري أيضاً في الصور التي نشرتها عبر ستوري إنستغرام وهي تمارس الرياضة حيث كانت في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) حيث تهتم كثيراً الفترة الماضية بممارسة الرياضة للحفاظ على وزنها الذي فقدت جزءاً كبيراً منه.على الجانب الآخر، تتعاون ياسمين صبري مع النجم أحمد عز في فيلم صقر المحروسة، الذي يحمل صبغة تاريخية، حسبما صرح من قبل، حيث أشاد بمشاركتها مع في الفيلم الذي من المقرر أن يبدا تصوير في الفترة القادمة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.