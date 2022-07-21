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شيرين عبدالوهاب توضح تصريحاتها عن حسن أبوالسعود وتقاضي حسام حبيب

فن وثقافة

2022-07-21 | 02:35
شيرين عبدالوهاب توضح تصريحاتها عن حسن أبوالسعود وتقاضي حسام حبيب
455 مشاهدة

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً أفصحت فيه عن سبب تطرقها للحديث عن الموسيقار حسن أبو السعود وماذا ستفعل مع طليقها حسام حبيب بعدما أعلن الكشف عن مستندات تدينها.

وقالت في بيان صدر إن ما حدث بشأن الموسيقار ونقيب الموسيقيين المصريين الراحل حسن أبو السعود كان خطأ غير مقصود.

وصدر البيان من مكتب المحامي ياسر قنطوش المحامي الموّكل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه زوجها السابق حسام حبيب، وذكر البيان: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل الفنان حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة وأن كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدي بشأن المدعو حسام حبيب هي حقائق ووقائع تثبت الأيام صدق كل ما قيل".

شيرين عبد الوهاب عن أزمتها مع طليقها حسام حبيب تطرقت للحديث عن أزمة جسدية مرت بها، وقالت إن جسدها تحول بسبب الأدوية وأصبحت شبه حسن أبو السعود.

وتابع البيان: "بناء عليه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو حسام حبيب ونهيب السادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط وسوف اترك الإجراءات القانونية لمكتب ياسر قنطوش المحامي وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي".
ومن جهتها قالت رنا أبو السعود، إن عائلتها ليس لديها رغبة في مقاضاة شيرين بسبب تصريحاتها، وأوضحت: "مستحيل تبقى دي أخلاقنا، ولا يمكن أرفع قضية على إنسانة كانت بتحب والدي وعايشة معنا، ولو كان عدوا لي هيبقى صعب أعمل كده إلا لو مصيبة".

وأضافت ابنة الراحل: شيرين قدمت اعتذارًا أمام الجميع، ولا بد أن نرحم بعضنا، ونقدّر الظروف والمشكلات التي نمر بها، والأحداث الجارية كانت فرصة لتذكير الجمهور بالموسيقار حسن ابوالسعود، وطلب الرحمة له".

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