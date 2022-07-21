مودل روز: "أقعد عزباء طول عمري ولا أتزوج عربي" (فيديو)

وقالت مودل روز في فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات" إنها تفضّل العذاب مع ذوي العيون الزرقاء على العذاب مع أصحاب العيون غير الملوّنة... وأشارت مازحةً إلى أنها ستعلّم الأجنبي الذي ستحبّه اللغة العربية ليقول لها "يا بعد كبدي".يُذكر أنّ الخلافات بين الحمود ومودل روز تشغل شبكات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات متبادَلة حول الحقوق المادية ونزاع على الطلاق انتهى بخلع الزوج.