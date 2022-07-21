رسالة قوة لكل امرأة... نوال الزغبي بأغنية "حفله"

وصُوّرت أغنية "حفله" فيديو كليب، المخرج اللبناني فادي حداد الذي قدّم نوال الزغبي بصورة جديدة ومختلفة عن إطلالاتها السابقة.ويرتكز كليب أغنية "حفله" على فكرة بسيطة ومختلفة، حيث ظهرت نوال الزغبي طبيبة نفسية تقف الى جانب السيدات في مشاكلهن مع رجالهن، وتقدّم لهن النصيحة بأن الحياة لا تقف عند أحد.وجاءت أغنية "حفله" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي إيقاعي، وتمحورت فكرتها حول أهمية ألا تقف السيدة عند أي علاقة عاطفية فاشلة، وألا تُسلِّم قلبها إلا للرجل الذي يصون كرامتها.