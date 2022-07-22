بالتنورة... براد بيت يكشف حقيقة اعتزاله! (صور)

نفى النجم الهوليودي براد بيت الأخبار المتداولة عن اعتزاله على خلفيّة تصريحاته لمجلة "غو" عن شعوره بأنه يعيش "الفصل الأخير" من مسيرته.

وخلال حضوره العرض الأوّل لفيلمه الجديد Bullet Train في العاصمة الفرنسية باريس، أكد أن ما قصده في التصريح ليس الاعتزال على الإطلاق موضحًا أن ما أراد قوله هو إنه يستعد لبلوغ المحطة الأخيرة والفصل الأخير.

وبات السؤال المطروح حالياً "كيف أرغب في تمضية هذا الوقت؟"، وفق بيت الذي كرر أنّ الأمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالاعتزال.

وعن الجدل في أوساط الفن السابع على منصات البث التدفقي، اختار براد بيت أوسط الحلول. وأعلن أنه يحب منصات البث التدفقي وصالات السينما على حدّ سواء، خلافاً لزميله توم كروز الذي يصرّ على عرض أفلامه في القاعات السينمائية حصراً.

وخلال العرض، لفت بيت الأنظار إليه بإطلالته الغريبة إذ ارتدى تنورةً بنيةً مع سترة متناسقة وقميصٍ من الكتان البنفسجي. وقام بإكمال مظهره بأحذية قتالية، ذكرت قليلاً بملابس الاسكتلنديين التقليدية الخاصة بالرجال.



وتدور أحداث الفيلم الجديد الذي ينتمي إلى الكوميديا البوليسية حول سبعة قتلة يحاولون تصفية بعضهم البعض داخل قطار يربط مدينتي طوكيو وكيوتو اليابانيتين.

ويؤدي بيت فيه دور قاتل سيّئ الحظ لكنه موهوب للغاية، ويحاول القيام بوظيفته الأخيرة بسلام، لكن القدر لديه خطط أخرى من أجله، وجاء مهمته الأخيرة في أسرع قطار في العالم باليابان.



وتأجل عرض الفيلم من نيسان الماضي إلى 5 آب المقبل ويشارك في بطولته ساندرا بولوك، جوي كينج، أندرو كوجي، بريان تايري هنري، مايكل شانون، آرون تايلور جونسون، هيرويوكي سانادا، وهو من سيناريو زاك أولكويكز.