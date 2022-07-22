الموت يفجع ياسمين صبري (صورة)

نشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع الرسائل القصيرة "تويتر"، خبر وفاة جدتها قائلة : "توفيت جدتي الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء"، وقد أعلنت الفنانة خبر وفاة جدتها دون ذكر تفاصيل عن مكان الصلاة على الجنازة أو الدفن، أو تلقي العزاء من قبل الأسرة .وتفاعل المتابعون مع المنشور وزملاؤها من الوسط الفني وتمنوا أن يتغمدها الله بواسع رحمته وسكنها فسيح جناته ويلهم ياسمين الصبر والسلوان.يذكر أن ياسمين صرحت في أكثر من لقاء عن قرب علاقتها بجدتها، كاشفة أنها التي ربتها في طفولتها لانشغال والدتها بالعمل بعد انفصالها عن والدها.