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على خطى امبر هيرد.. جوني ديب يرد بالمثل ويستأنف حكم

فن وثقافة

2022-07-23 | 02:43
على خطى امبر هيرد.. جوني ديب يرد بالمثل ويستأنف حكم
378 مشاهدة

استمرت المعركة القانونية بين أمبر هيرد وجوني ديب لسنوات حيث شاهد الجمهور دعاوى قضائية مختلفة في عدة بلدان.

واشتدت الأمور بالفعل عندما بدأت قضية التشهير في ولاية فرجينيا مع البث المباشر في قاعة المحكمة والذي سمح بمشاهدة كل لحظة ومتابعتها من قبل الجمهور.

ويبدو أن المعركة التي ظن الجميع أنها انتهت مازالت مستمرة! واليوم يعود جوني ديب ويرد على أمبر بالمثل بعدما اتخذت الخطوة الأولى نحو استئناف الحكم في قضية التشهير .

فبعد أن قدم محامو امبر هيرد إخطارًا بالاستئناف في ولاية فرجينيا والذي أشعل الموضوع من جديد، تقدم جوني ديب اليوم بمذكرة استئناف على مبلغ 2 مليون دولار أيضًا كانت قد مُنحت لـ آمبر هيرد كتعويض، وجاء في ملف ديب أنه يستأنف "جميع الأحكام المناوئة وحكم الحكم النهائي".

وقال مصدر مقرب من ديب لشبكة ABC News: "كان الحكم إيجابيًا للغاية للسيد ديب.. ويعتقد السيد ديب أن هذا هو الوقت المناسب لكلا الطرفين للمضي قدمًا في حياتهم، ولكن ان كانت السيدة هيرد مصممة على متابعة المزيد من التقاضي من خلال الاستئناف، فإن السيد ديب سيرفع دعوى طلب استئناف متزامن لضمان أن يتم النظر في السجل الكامل وجميع المسائل القانونية ذات الصلة من قبل محكمة الاستئناف ".

سبق وصرّح متحدث باسم امبر هيرد في بيان "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون صدور حكم عادل ومنصف .. لذلك نحن نستأنف الحكم، بينما ندرك أن التسجيل اليوم سيشعل نيران تويتر ، هناك خطوات نحتاج إلى اتخاذها لضمان الإنصاف والعدالة".

بينما أصدر متحدث باسم جوني ديب بيانًا ردًا على طلب استئناف هيرد ، قائلًا: "استمعت هيئة المحلفين إلى الأدلة الكثيرة المقدمة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع وتوصلت إلى حكم واضح وإجماعي بأن المدعى عليها شهرّت بالسيد ديب في حالات متعددة. .. نحن على ثقة في قضيتنا وأن هذا الحكم سيبقى ".

جاء استئناف أمبر هيرد بعد أسبوع من رفض القاضية بيني أزكاريت ،التي ترأست المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا ، طلب هيرد بإجراء محاكمة جديدة.

وكان محامو أمبر قد قدموا مذكرة تفيد بأن أحد المحلفين المختارين للمحاكمة لم يكن نفس الشخص الذي استلم استدعاء هيئة المحلفين.
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