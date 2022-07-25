لأول مرة.. أصالة نصري تغني باللغة الكردية (فيديو)

طرحت الفنانة السورية، أصالة نصري،أغنية باللغة الكردية لأول مرة إلى جانب اللغة العربية ، في أغنية "كفوكيم"من ألبومها الجديد شايفة فيك الذي طرح مساء اليوم الأحد.



وقبل عدة أيام، أعلنت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستغرام" عن موعد الطرح ألبوم نصري الجديد شايف فيك.



ونشرت نصري برومو الألبوم قبل أيام عبر حسابها الخاص، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، الذي شدد علي اتقانها اللغة الكردية. وعلق الجمهور بـ حماس، وأمان أمان، والأغنية الكردية روعة، ومولعة الجو أصول ، كما تفاعلت ابنتها شام وعلقت: يا ماما أنتي عظمة علي عظمة يا ست الكل يا غالية



