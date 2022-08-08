ميادة الحناوي ترد على خضوعها لعمليات تجميل

وكانت صور موسومة باسم جراح التجميل الشهير نادر صعب قد انتشرت مؤخراً ونسبت للفنانة ميادة الحناوي، ولقيت تداولاً وتفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.وتظهر سيدة قيل إنها ميادة الحناوي في إحدى تلك الصور ويبدو عليها علامات التقدم في السن، وأخرى تبدو فيها بإطلالة أكثر شباباً ونضارة.ونفت ميادة الحناوي خلال لقاء مصور إجراءها أية عمليات تجميل في الفترة الأخيرة، رغم التأكيدات التي أحاطت بتلك الصور، مؤكدة أنها سترد في الوقت المناسب على نادر صعب.وقالت الحناوي: "لا أعوذ بالله ورحمة ماما"، وعن الصور التي نشرت عنها قالت: "والله هي ما بقدر هلا أخبرك عليها نهائيا أبدا أبدا لأن كل شي بوقته منيح".وشددت على أن الفنان معرض لأي شيء وأن الأمر لا يعدو كونه "كذبة" على حد وصفها.ولفتت إلى أن سر إطلالتها المشرقة يرجع إلى أنها لا تدخن ولا تشرب الكحوليات وتنام في وقت مبكر، وتعيش حياة طبيعية.وأكدت ميادة الحناوي أنها ليست من المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي بتاتاً ولا تلتفت للشائعات التي يتم تناقلها عنها فيها.وطالبت جمهورها بعدم تصديق الشائعات التي يتم تناقلها عنها، مجددة التأكيد على أنها سترد على كل شيء في الوقت المناسب.