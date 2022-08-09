مروان خوري "لا أشعر بالانتماء التام بعالم الفن اليوم" هل يعتزل؟

وأوضح أن هاجس البحث عن إيقاع يكون ترنداً أو هاشتاغ على السوشيال ميديا يسيطر على عقول صناع الأغنية "خلال عملية التأليف، وقد يزيد من حظوظ انتشار العمل"، لكنه في المقابل لم يفقد الأمل بـ"السميعة" من الجيل الجديد، فهم موجودون ولو أن عددهم انخفض، مضيفاً أنهم "ما زالوا يسمعون الأغنية كحالة وجدانية ويتأثرون باللحن والكلام، ولا يتعاطون معها كمجرد (ترند) أو رقصة".لا ينكر مروان خوري أنه لا يحس "بالانتماء التام إلى المشهدية الفنية كما في الماضي"، لكنه يعتبر ذلك مؤقتاً، "فالموسيقى متحولة، وما يجري الآن مرحلي، ولن يخلق حالة فنية دائمة".ويضيف: "أنا لا أنسحب أبداً والآتي من أعمال سيؤكد ذلك. الموسيقى هي حياتي وما زال لدي الكثير لأقوله. تعلمت التكيف والتأقلم من كبارٍ سبقوني وألهَموني، كالموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أتقن مواكبة الموجات الفنية وبرع في لعبة التطور، من ثلاثينات القرن الماضي حتى الثمانينات".