وفاة فنانة مصرية شهيرة

السومرية نيوز - فن

توفيت الفنانة المصرية رجاء حسين، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.



ولدت رجاء حسين في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وانضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنةانضمت في بداياتها لفرقة نجيب الريحاني سنة 1958.



وعملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، ومن أبرز أفلامها: أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، وأبناء وقتلة.

ومن أبرز إسهاماتها التلفزيونية مسلسل "الشهد والدموع"، حيث قدمت دور "إحسان"، لكن الدور اكتسب شهرة كبيرة لأن زوجها "عبد البديع" الذي جسد دوره الممثل الراحل نبيل الدسوقي، كان يدعوها دائما "ست إحسان" احتراماً لها، وكذلك نظراً لعلاقة المودة الكبيرة بينهما ضمن أحداث المسلسل.

كما شاركت رجاء حسين في مسلسلات: "رحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا"، وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين. كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية.



وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن "صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (غرب القاهرة)".

ويستذكر الجمهور رجاء حسين، كلماتها الأخيرة بآخر ظهور لها من حفل تكريمها في المهرجان القومي للسينما، حيث قدمت وصية من بند واحد، وهو الترحم عليها بعد وفاتها، وقالت وقتها أنها لا تعرف سبب طلبها ولكنها تشعر بأهميته الأن وهي اعتادت الإيمان بإحساسها.

وقالت رجاء حسين: أتمنى أن الناس اللي بتحبني تترحم عليا بعد وفاتي أنا وحيدة وماليش حد غير بنتي بس أنا عمري ما قلت الكلام ده لحد لكن أنا إحساسي هو اللي بيحركني عشان كده قولت دلوقتي.

وتابعت قائلة: كنت مستنية ابني الله يرحمه هو اللي يشيلني مش أنا اللي أشيله.



