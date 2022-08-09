"قلبي اخضر"..بلقيس فتحي تكشف موقفها من الزواج مجدداً (صورة)

قلبي اخضر حابة اكرر تجربة الزواج اكيد 🔥 بس مش في الوقت الحالي ابدا يمكن بالمستقبل 🥊 #ElieAsks https://t.co/YBvLNReWjf — Balqees (@BalqeesFathi) August 7, 2022

وفي التفاصيل، وردا على سؤال طرحه عليها الاعلامي ايلي مرعب عبر موقع تويتر حول امكانية زواجها مرة ثانية، ردت عليه هي بالقول:"قلبي اخضر حابة اكرر تجربة الزواج اكيد بس مش في الوقت الحالي ابدا يمكن بالمستقبل بسبب تركيزها على أعمالها ومسيرتها الفنية".وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إجابة بلقيس فتحي وأشاد عدد منهم بوصفها الأمر بكلمة قلبي أخضر، ومن جهة أخرى أشاد الكثير منهم بطريقة إدارتها لحياتها الخاصة وعدم الكشف عن الكثير من التفاصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام والاكتفاء بالحديث عن أعمالها.‎وكانت بلقيس فتحي قد كشفت من قبل أنها تبحث عن مواصفات في من ستفكر الزواج به من بينها أن يكون داعما لها ومتقبلاً لعملها وشغفها بالموسيقي ومستقل ماديا.‎يذكر أن بلقيس فتحي لم تكشف تفاصيل حول سبب طلاقها سلطان عبد اللطيف، وفعل زوج بلقيس فتحي نفس الأمر بعد أن رفض مؤخرا التعليق على الأمر.