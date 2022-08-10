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كاظم الساهر يتهرب من غناء "أنا وليلى" بطريقة كوميدية (فيديو)

فن وثقافة

2022-08-10 | 03:16
Alsumaria Tv
كاظم الساهر يتهرب من غناء "أنا وليلى" بطريقة كوميدية (فيديو)
3,111 مشاهدة

داعب الفنان العراقي كاظم الساهر جمهور حفله بدار الأوبرا المصرية، الذي طالبه أكثر من مرة بتقديم أغنيته الشهيرة "أنا وليلى "ما في ليلى الجو حر.. روحت ونامت انتوا مزهقتوش منها؟!، ووعد الساهر جمهوره بعدم الغياب عنهم مجدداً، وتقديم حفلات بصفة دورية في القاهرة.

الساهر اختار لحفله الأول، والذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعد غياب 13 عاماً، قائمة تمزج ما بين أغنياته القديمة والحديثة، منها،"أشكيك لمين"، ومقطع من أغنية "تقولين الهوا"، ، وعندما طلب منه الجمهور أغنية أنا وليلى، ردعليهم قائلاً: "ما في ليلى الجو حر.. روحت ونامت انتوا مزهقتوش منها".
 
وطلب الجمهور من كاظم غناء "الحب المستحيل" و"مستبدة"، فرد رد عليهم قائلاً: "ارتاحوا بس في أغاني ما بقدر نغنيها اليوم.. وحشتوني جداً".

واختتم كاظم الساهر الحفل بأغنية "قولي أحبك"، وودع جمهوره قائلاً: "لن أتأخر على جمهوري في مصر تاني".

وصعد المايسترو الدكتور رضا رجب على خشبة المسرح، ليعرب كاظم عن سعادته بتواجده بجانبه على خشبة المسرح قائلاً: "الدكتور رضا رجب صاحب فضل كبير عليَّ من أول يوم غنيت فيه بمصر، وهو من أعز أصدقائي".

ورد رضا رجب التحية قائلاً: "أرحب بقيصر الغناء كاظم الساهر، وباقوله: نورت مصر وأرجوك متغبش عننا كتير".
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