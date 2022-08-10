محمد رمضان يسخر من فنانة شهيرة (صورة)

كرّر الفنان محمد رمضان سخريته من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعدما أعلنت تراجعها عن تصريح سابق أبدت خلاله رفضها المشاركة معه في أعماله بدور أمه.



ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" تصريح الفنانة سميرة عبدالعزيز، الذي قالت خلاله إنها تراجعت عن فكرة تجسيد دور أم محمد رمضان في أحد أعماله، وأبدت موافقتها على القيام بالدور.



وعلّق رمضان على التصريح قائلاً: "يااااه أخيراً يا أستاذة... أنا قلبي هيوقف م الفرحة... بس للأسف فيلمي المقبل طالع يتيم الأم".