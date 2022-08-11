سيد رجب بحالة صحية حرجة.. اليكم حقيقة وضعه

علق الفنان المصري سيد رجب، على أنباء متداولة حول دخوله في أزمة صحية ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن ذلك "عار تماما من الصحة".



وتصدر اسم الفنان سيد رجب محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء حول تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.



وقال سيد رجب "أنا زي الفل والكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا مش صحيح، الحمد لله أنا صحتي حلوة، ولم أذهب إلى المستشفى".

وأوضح أن "الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أمرا معتادا، وكابوسا يطارد الفنانين والشخصيات العامة".



ومؤخرا شارك الفنان سيد رجب في فلم "كيرة والجن" وحقق نجاج كبير، و الشخصية التي يُجسدها داخل فيلم "كيرة والجن"، إذ يُؤدي شخصية أحد رجال المقاومة خلال ثورة 1919، يُدعى "الهلباوي".