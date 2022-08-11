سميرة عبد العزيز ترد على "سخرية" محمد رمضان

كان محمد رمضان، قد كتب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشوراً وجّه خلاله رسالة إلى "سميرة"، جاء فيها: ""يااااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز إنها "ترفض الرد على مثل هذه التفاهات"، مشيرة إلى أن تصريحاتها السابقة عن رفضها أدوار الأم أمام محمد رمضان كان على النص أو السيناريو المعروض.وأضافت: "لن ألتفت لمثل تلك الأحاديث التي يريد بها البعض الظهور أكثر عبر صفحات السوشيال ميديا.. أنا لم أرفض من قبل شخصا بعينه في تقديم الأعمال الفنية، ولكني أرفض النص أو السيناريو المعروض فقط".ويذكران قبل يومين، بادرت الفنانة سميرة عبدالعزيز بالصلح مع محمد رمضان عبر برنامج "الحكاية إيه" وقالت إن الأزمة التي وقعت بينها وبين محمد رمضان لم تكن متسببة فيها، ووجه اعتراضها على عمل مشترك بينهما كان على النص وليس عليه شخصيا.وأكدت أنها مستعدة للمشاركة بدور والدته في عمل مستقبلا، المهم أن يكون النص جيدا وتوافق عليه.وأضافت: "أنت ممثل جميل جدًا، المشكلة اللي حصلت مكنتش أنا السبب فيها، أنا اعترضت على النص وليس عليه هو".