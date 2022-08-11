نجوم رجال أجروا عمليات تجميل

وأجرى عدد من الفنانين الرجال عمليات تجميل، للحفاظ على شبابهم، ولتغيير إطلالتهم المعتادة لدى الجمهور.عاصي الحلانيأجرى عملية حقن بوتوكس، للحفاظ على نضارة وجهه.وأعرب عاصي الحلاني عن انزعاجه من انتفاخ وجهه أثناء ظهوره في حلقات برنامج "ذا فويس"، واتخذ قراره بالابتعاد عن البوتكس، وعدم تكرار التجربة.ماجد المهندستغيرت ملامحه على مدار السنوات، حيث أجرى عملية لتصغير الأنف، كما اهتم بزراعة مقدمة رأسه بالشعر.قصي خوليفاجأ الجمهور بظهوره بفك عريض، واعتقد البعض أنه أجرى عملية تكبير للفك، لكنه نفى ذلك.وأكد قصي خولي أنه لم يجرِ عملية تجميل ولا يحب الفكرة، لكنه استعان بتقنيات طبية لتغيير ملامحه بشكل مؤقت من أجل تقديم دوره في مسلسل "الوسم".أحمد عزظهر في كواليس أحد أفلامه بوجه يخلو من التعبيرات، وانتقد الجمهور إجراءه عملية حقن بالبوتكس للحفاظ على نضارة وجهه.إلا أن أحمد عز لم يظهر بملامح مختلفة في أعماله الفنية، في إشارة لابتعاده عن عمليات التجميل بعد انتقادات الجمهور.أحمد فهمي وأكرم حسنيأكد نجما الكوميديا سفرهما إلى تركيا لإجراء عملية زرع شعر.وحكى أحمد فهمي تفاصيل التجربة، مؤكداً أنه خاضها بتشجيع من أكرم حسني، عقب انتهائهما من تصوير مسلسل "رجالة البيت"، الذي تم عرضه في رمضان 2020.