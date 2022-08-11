بصورة رومانسية..النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينفي شائعات الانفصال

وشارك نجم "حب أعمى" صورةً له تجمعه بزوجته، عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهرت بها فهرية وهي بين أحضان زوجها، ، وملامح السعادة على وجهيهما.ولم يكتفِ النجم التركي بمشاركة هذه الصورة، بل أرفقها بتعليقٍ صارم، يكذّب فيه ما جرى تداوله، إذ كتب موجهاً رسالته لكل من يصنعون تلك الشائعات: "لا تكن سخيفاً بعد الآن.. اتركنا وشأننا.. الحب للجميع".من جهتها، أعادت النجمة التركية، فهرية أفجان، مشاركة تلك الصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، دون التعليق على الصورة بأي كلمة، مكتفيةً بما قاله زوجها.جاء هذا النفي، بعد ساعات على تداول مزاعم تؤكدُ أن شجاراً حدث بين الزوجين الشهيرين، أدى في نهاية المطاف إلى أن تقوم فهرية بمغادرة منزل الزوجية، وأنهما يواجهان أزمةً حقيقية في علاقتهما.وهذه ليست المرة الأولى، التي يجري فيها تداول شائعاتٍ حول الثنائي السعيد، اللذين يعتبران من أشهر الثنائيات التركية المحافظين على زواجهم وأسرته، إذ سبق أن خرج العديد من الشائعات، التي تؤكد انفصالهما، وسرعان ما كان أحدهما يخرج على الفور لتكذيب تلك الأخبار، إذ لا تسلم علاقتهما من المزاعم بين الحين والآخر.