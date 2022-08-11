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الكشف عن حقيقة منع كاظم الساهر من الغناء في مصر

فن وثقافة

2022-08-11 | 10:56
Alsumaria Tv
الكشف عن حقيقة منع كاظم الساهر من الغناء في مصر
المصدر:
وكالات
11,976 مشاهدة

كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الخميس، عن حقيقة منع إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في مصر خلال السنوات الماضية.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيان لها: "يفيد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية جموع الشعب المصري، بأن ما يتم تداوله حاليًا على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منع النقيب السابق الفنان هاني شاكر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة، هو قول عار تمامًا عن الصحة، بل ومرفوض جملة وتفصيلًا".

واضافت ان "اقتراحات نقيب المهن الموسيقية التي يتقدم بها للمجلس لاتخاذ قرار ما في أي موضوع يتعلق بالشأن الفني أو الإداري سواء على مستوى الجمعية العمومية أو أنشطة النقابة بشكل عام، لابد أن يتم عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها من عدمه قبل صدورها في شكل قرار من النقابة العامة".

وتابعت النقابة: "حيث أن مجلس الإدارة لم يتداول على الإطلاق أية جلسات أو اجتماعات في تقييد أو منع أو حظر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر في القاهرة، فلا بد أن يسجل مجلس الإدارة هنا شهادته في هذا الشأن بأنه لم يحدث على الإطلاق".

واوضحت: "يطالب مجلس الإدارة الإعلاميين بتوخي الدقة في التصريحات الإعلامية التي تسيء إلى فنان كبير له تاريخ مشرف، ويعد نبراسًا فنيًا يشهد له الجميع بأنه تقدم للعمل التطوعي بإرادته، وحاول فيها طيلة السنوات السابقة أن يحدث تغييرًا للأفضل، وتحمل الكثير من عبارات النقد والإهانة وتقدم باستقالته. فلا يجوز التشهير به والنيل منه وإلصاق الاتهامات به بحثًا عن عناوين تشبع رغبات من يلهث وراءها دون وعي أو إدراك، مشاركًا في المساس برموز الوطن الفنية والإساءة لهم".

وختمت نقابة الموسيقيين بيانها بالقول: "يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى النقيب السابق الفنان هاني شاكر على جهوده التي بذلها مع مجلس الإدارة طوال السنوات الثلاث السابقة".
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