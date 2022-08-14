برسالة رومانسية.. زوج دنيا بطمة يعتذر منها: "انتظرك بفارغ الصبر" (صورة)

وقال في خاصية القصص المصوّرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي".وأضاف: "أقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها".وتابع: "فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى".وختم والد الفنانة حلا الترك: "أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك".