مايا دياب: صداقتي مع أصالة انتهت! (فيديو)

وكانت مايا دياب كشفت للمرة الأولى عن خلافها مع أصالة نصري، خلال إبريل 2021 في حوار لها مع الإعلامية بسمة وهب

وأوضحت مايا دياب أنها ترفض الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها على الملأ، وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش من خلال السوشيال ميديا.وأضافت مايا دياب خلال لقاء لها مع برنامج آراب وود قائلة: "صداقتي مع أصالة انتهت، وتجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مسكر منذ فترة طويلة".ونفت الفنانة اللبنانية أن يكون الأمر تطوراً بالنسبة لها للقول بأنها تكره أصالة نصري، مؤكدة أنها تتمنى لها الخير دائماً، قائلة: "لا ما بقبل تقولي هيك أبدا، أنا أصالة بتمنالها الخير والنجاح والصحة دايما.. وهيدا حكي مش بيطلع من عندي ولا من قلبي أصلا، مش بشوف الناس إلا بالحب".وكانت مايا دياب كشفت للمرة الأولى عن خلافها مع أصالة نصري، خلال إبريل 2021 في حوار لها مع الإعلامية بسمة وهبة.وأشارت مايا دياب أنها كانت صديقة مقربة من أصالة لكنه وقع خلافاً بينهما ترفض الكشف عن تفاصيله قائلة: "حصل حاجة أخلاقي ما تسمح لي إني أقولها".وتابعت مايا دياب قائلة: "حصل حاجة لو هي طلعت اتكلمت فيها أنا هتكلم، لو هي متكلمتش أنا مش هتكلم"، مشيرة إلى أن محبتها وأخلاقها يمنعاها من الحديث حول تفاصيل هذا الخلاف، خاصة أنها لم تتوقع هذا الفعل من أصالة.ووجهت لها بسمة وهبة سؤالا حول هذا الخلاف، وهل كانت تنتظر مايا دياب تبرير من أصالة لحل هذا الخلاف أم لا؟، لترد مايا دياب قائلة: "أصلا ما كنتش متوقعة اللي هي عملته أساسا".وكانت علاقة صداقة قوية تجمع بين أصالة نصري ومايا دياب إذ ظهرت كل منهما في العديد من الصور معاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي علقت عليها الأخيرة كثيراً بأنها مقل العائلة بالنسبة لها، في الوقت الذي نشرت فيه أصالة منذ عامين أخر صورة جمعت بينهما وعلقت عليها: "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصفات الحلوه كتير كتير ، قلبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها"