حقيقة وفاة هشام سليم متأثراً بالسرطان

وتم تداول شائعة أكدت وفاة هشام سليم في إحدى المدن الساحلية داخل مصر، متأثرا بمضاعفات إصابته بسرطان الرئة، وأكدت الشائعة أن أسرة الفنان المصري تتكتم الخبر، ما دفع أشرف زكي لنفي القصة بأكملها، وتدارك نقيب المهن التمثيلية تصريحات صدرت سابقا عن النقابة حول صعوبة التواصل مع هشام وعدم وجود معلومات عن وضعه الصحي، وأكد في توضيح صادر عن النقابة بأن التواصل يتم بصفة دورية.وتجاهل هشام سليم سابقا أنباء إصابته بالسرطان لافتا إلى إقامته بمدينة العين السخنة وبحالة جيدة، وقال: أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد فالسخنة.واختتم "سليم": "كل اللي يجيبه ربنا كويس.. أنا بخير قاعد في العين السخنة حاليًا"، ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة".