كيف تستعد أمبر هيرد لمعركتها القضائية الجديدة ضد جوني ديب؟

وأعلن متحدث باسم أمبر هيرد أنها وظفت المحامي ديفيد إل أكسلرود وزميله جاي وارد براون لقيادة فريق دفاعها القانوني في قضيتها ضد جوني ديب، مع استمرار المحامي بن روتنبورن كمستشار مشارك، وأنهت أمبر هيرد علاقتها القانونية بالمحامية إيلين تشارلسون بريديهوفت، التي مثلت هيرد في المحاكمة الأخيرة، والتي انتهت بمنح جوني ديب تعويض قدره 10.35 مليون دولار بسبب مزاعم تعرضه للتشهير من خلال مقال رأي أدلت فيه آمبر هيرد بادعاءات انتهاكات منزلية، في حين حصلت على 2 مليون دولار بسبب مزاعمها بأن محامي جوني ديب أدلى بتعليقات كاذبة عنها.وذكر المتحدث باسم أمبر هيرد في بيانه قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير، فإننا ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية، ولكن مجرد نهاية البداية.. هناك محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً، خاصة وأن الكثير من الأدلة الجديدة تظهر الآن".وقال أعضاء فريق دفاع أمبر هيرد الجديد في بيان لهم: "نرحب بفرصة تمثيل السيدة هيرد في هذا الاستئناف لأنها قضية لها آثار مهمة على التعديل الأول لكل أمريكي، نحن على ثقة من أن محكمة الاستئناف ستطبق القانون بشكل صحيح دون مراعاة الشعبية، وإلغاء الحكم الصادر ضد السيدة هيرد، وإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية لحرية التعبير"، في حين أكدت محاميتها السابقة أنها مستعدة لتقديم التعاون والمساعدة لكي تحقق النجاح لأمبر هيرد في قضيتها.وقدمت أمبر هيرد استئناف جديد ضد الحكم الصادر ضدها في قضية جوني ديب، بعد رفض طلبها بإلغاء الحكم، وقال متحدث باسم هيرد إنهم يعتقدون أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف بما يتفق مع التعديل الأول، وأضافوا أن لذلك السبب يستأنفون على الحكم، وأعلن الفريق القانوني لجوني ديب أنهم يستأنفون أيضاً على حكم الدعوى المضادة، وأنهم قدموا استئنافًا متزامنًا لضمان نظر محكمة الاستئناف في السجل الكامل وجميع القضايا القانونية ذات الصلة".وشهدت الفترة الأخيرة عدة تطورات في قضية جوني ديب وأمبر هيرد، والتي قد تستغلها أمبر هيرد في جولتها القضائية الجديدة، ومنها الكشف عن الوثائق السرية في المحاكمة، والتي كشفت وجود تلاعب بالملفات الصوتية والصور المهمة التي أصبحت نقطة تحول في الإجراءات القانونية لإظهار أمبر هيرد في صورة سيئة، ومحاولة فريق جوني ديب القانوني لوم أمبر هيرد في وفاة صديقة لها في حادث بالسيارة، بالاعتماد على سوابق لها لتصويرها على أنها وقعت في مخالفات قيادة السيارة وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تقديم صور مسيئة لها في أوراق القضية، وهي التي رفضتها المحكمة وغيرها من التفاصيل التي جاءت ضد جوني ديب.